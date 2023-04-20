Российские оккупационные войска продолжают использовать ударные беспилотники Shahed и другие менее точные системы, чтобы компенсировать значительную нехватку поставок высокоточных боеприпасов.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW)

В ночь с 18 на 19 апреля российские войска запустили 12 беспилотников Shahed-131/136 по южным регионам Украины из Азовского моря, 10 из которых были сбиты украинской ПВО.

Российские провоенные блогеры недавно обсуждали важность поражения украинских средств ПВО, еще до возможного контрнаступления Украины. А обстрелы беспилотниками Shahed, вероятно, были частично предназначены для этой цели.

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины, полковник Юрий Игнат заявил, что Россия использовала почти весь свой стратегический ракетный запас с 11 сентября 2022 года.

ВСУ сбили 750 из 850 ракет за этот период.

По словам Игната, российские силы перешли на более дешевые и менее дальнобойные варианты, такие как управляемые авиабомбы, и сняли ракеты типа Х-50 с хранения для восстановления.

Аналитики отмечают, что Юрий Игнат имел в виду крылатые ракеты воздушного старта Х-55 советской эпохи, поскольку РФ должна начать производство более новых крылатых ракет Х-50 летом 2023 года.

Возможно, Россия снимает крылатые ракеты Х-55 с хранения, чтобы усовершенствовать их для будущих ударов по Украине.

Источник : ISW

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