Резніков назвав пріоритети України на завтрашньому засіданні Рамштайну

Головним пріоритетом України є швидке створення багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це повідомив глава Міноборони України Олексій Резніков.

– Patriots, IRIS-T, NASAMS і МіГ-29 – це фінальні, але не остаточні кроки на шляху до цієї мети. Враховуючи варварську тактику Кремля, нам потрібні винищувачі натовського зразка. Ми багато разів чули “ні, це неможливо”. Але я на власні очі бачив, як неможливе може стати можливим, – йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що українці ніколи не забудуть, як змогли зберегти світло і тепло в будинках минулої зими, завдяки співчуттю і допомозі західних друзів.

У п’ятницю, 21 квітня, відбудеться чергове засідання у форматі Рамштайн.

Раніше голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан повідомив, що Україна проситиме у союзників західну авіацію та далекобійні ракети.

Джерело: Олексій Резніков

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