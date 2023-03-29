Март, 28 в 21:09

Украинским властям сегодня известно о более 19,5 тыс. украинских детей, которые были депортированы во время российско-украинской войны.

Об этом сообщило Национальное информационное бюро при Минреинтеграции, которое накапливает данные о депортированных украинских детях.

Отмечается, что обобщенные данные размещены на государственном портале Дети войны. К их сбору и анализу приобщаются Офис президента, ОГП, СБУ, Служба внешней разведки, Нацполиция, общественные организации и тому подобное.

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— Согласно последним данным Национального информационного бюро, сейчас незаконно депортированными считаются 19 514 украинских детей, — сообщили в НИБ.

Кроме того, на временно оккупированных территориях и в России известно об около 4 390 статусных детей, к которым относятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

НИБ собирают данные о депортированных украинских детях, которые в будущем будут использованы украинскими и международными следователями для привлечения к ответственности виновных в незаконной депортации украинских детей.

В Минреинтеграции напомнили, что если у вас есть информация о незаконной депортации ребенка, то об этом следует сообщить на круглосуточную горячую линию НИБ: 16-48 и (044) 287-81-65, или с помощью чат-ботов в Telegram и Viber.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что к принудительной депортации украинских детей имеет отношение высшее военно-политическое руководство РФ.