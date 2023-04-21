Російський військовослужбовець Валерій Буслов із позивним Граніт, під час окупації Балаклії на Харківщині, підписував накази, що дозволяли так званій поліції затримувати та катувати мешканців міста.

Про це пише Reuters, журналісти якого провели розслідування, поспілкувавшись із самим Бусловим, а також із жертвами катувань та українськими правоохоронцями.

Матеріал, опублікований Reuters під заголовком Російський військовий комендант, який наглядав за пануванням страху в українському місті, намагається відновити те, що відбувалося в Балаклії під час окупації.

Факти ICTV наводять повний переклад опублікованого розслідування:

Під час проведення допиту співробітниками російської розвідки у відділенні поліції в українському місті Балаклія в червні місцевого підприємця Руслана Волобуєва побив один із чоловіків. У якийсь момент, за словами Волобуєва, у кімнату увійшов щільної статури чоловік років 40 із ущелиною підборіддя. Він привітав двох допитуваних, потиснув їм руки і пішов.

Цей чоловік був військовим комендантом Балаклії, ключовою фігурою в піврічній окупації Росією цього міста на сході України. За даними місцевої поліції, російські війська незаконно затримали щонайменше 200 цивільних осіб у цьому місті, а в деяких випадках застосовували тортури, повідомили Reuters четверо жителів. Десятки затриманих із Балаклії та околиць залишаються зниклими безвісти, сказала Неля Холод, волонтерка, яка допомагає встановити особи зниклих безвісти.

Жителі міста знали коменданта тільки за його позивним Граніт, як повідомляло агентство Reuters у жовтневому розслідуванні про виведення російських військ із міста.

– Військовий комендант, який входив до складу військової поліції Міністерства оборони Росії, був найстаршим військовим у місті, відповідальним за охорону порядку серед місцевого населення, згідно зі списками нарад командирів окупаційних частин, вивченими агентством Reuters.

Це Валерій Сергійович Буслов, 46-річний підполковник військової поліції. Служба безпеки України, а також двоє російських колег Буслова – зокрема один, який працював у російському військовому штабі, що відповідав за Балаклею, – сказали, що це справжнє ім’я Граніта. Волобуєв і дві мешканки міста, які бачили коменданта, сказали, що він виглядав так само, як Буслов, коли агентство Reuters поділилося його фотографіями.

За словами кількох військовослужбовців і документів, знайдених у командному бункері на околиці Балаклії, які вивчило агентство Reuters, група міністерства оборони, розміщена в місті, була сформована з підрозділів, що базуються в Калінінградській області Росії. В одному з документів Валерій Сергійович Буслов вказаний як один із російських офіцерів, присутніх у Балаклії, а його роль – військовий комендант.

Коли Reuters зателефонувало за телефоном, вказаним для Валерія Сергійовича Буслова в Калінінграді, чоловік назвав себе цим ім’ям і не став заперечувати, що він був військовим комендантом. Але він заперечував, що був у Балаклії або використовував позивний Граніт. Про знайдений документ, у якому фігурує ім’я Буслова, він сказав: “Для мене це нічого не означає”.

Кремль, який заперечує вчинення воєнних злочинів або нападу на цивільних осіб, не відповів на прохання про коментар. Міністерство оборони і Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії також не відповіли на запити. Як раніше повідомляло агентство Reuters, списки учасників наради показують, що в Балаклії діяв окремий командир російських бойових сил.

Українські та міжнародні слідчі наразі намагаються визначити відповідальних за будь-які зловживання на окупованих Росією територіях України відтоді, як Москва почала повномасштабне вторгнення минулого року. Київ стверджує, що Росія використовувала 27 місць незаконного утримання під вартою і тортур у Харківській області, до якої входить Балаклія, і що приблизно 1,3 тис. осіб із цього регіону зникли безвісти станом на лютий.

Reuters не бачив доказів того, що військовий комендант особисто здійснював або віддавав накази щодо порушень у Балаклії, але він перебував у безпосередній близькості від них. Його офіс розташовувався у видавничому будинку через дорогу від відділення поліції, де, за словами Волобуєва і ще трьох жителів, їх били або вони були свідками знущань.

На знак того, що комендатура могла бути причетна до затримань, один місцевий житель, який попросив називати його тільки на ім’я Олександр, сказав, що бачив, як людей приводили в будівлю, де розташовується офіс Граніту, в наручниках або з мішками на голові, не уточнивши, скільки саме. Він додав, що бачив, як їх незабаром відпустили.

Волобуєв, 46-річний власник кафе, сказав, що пізніше дізнався, що чоловік, який увійшов до кімнати для допитів, був військовим комендантом, коли побачив його під час прогулянки містом, а інший місцевий житель сказав йому, що це був Граніт.

У відповідь на запитання Reuters про коменданта Балаклії та ймовірне жорстоке поводження з жителями міста, СБУ у своїй заяві повідомила, що підполковник Валерій Сергійович Буслов, військовий комендант Калінінградського гарнізону Міністерства оборони Росії, був військовим комендантом Балаклії з березня по вересень минулого року і що він використовував позивний Граніт.

– Він підписав низку наказів і розпоряджень, які дозволяли військовослужбовцям збройних сил Російської Федерації, незаконних військових формувань проводити незаконні затримання цивільного населення, – заявили в СБУ.

У заяві додається, що слідчі СБУ проводять досудове розслідування за підозрою у скоєнні російськими військовослужбовцями злочинних дій щодо мирних жителів Балаклії. У відомстві відмовилися надати докази ймовірних протиправних дій Буслова або інших російських військовослужбовців, заявивши, що українське законодавство не дає змоги оприлюднювати докази, які є частиною розслідування, яке ведеться.

Джерело в правоохоронних органах України, знайоме з діяльністю СБУ, яке говорило на умовах анонімності, повідомило, що слідчі готують “повідомлення про підозру” щодо Буслова, яке може стати попереднім кроком до початку офіційного кримінального розслідування.

Офіс генерального прокурора України не відповів на прохання про коментар.

Російські війська взяли під контроль Балаклею, розташовану приблизно за 70 км на південь від Харкова, на початку березня 2022 року і вивели війська на початку вересня. Кілька тижнів потому агентство Reuters відвідало цей район і виявило тисячі сторінок документів – включно зі списками нарад і списком з ім’ям Буслова – у будівлі на околиці Балаклії, яку російські війська використовували як командний бункер.

Військова комендатура розташовувалася в окремій будівлі, у видавництві міста. Там на простенькій дерев’яній стійці для гвинтівок висіли позивні власників зброї, зокрема й Граніт. Підвал цієї будівлі, де було видно камери спостереження і металеві клітки, слугував камерою для затриманих, сказала жінка, яка працювала у видавництві.

Агентство Reuters не змогло підтвердити розповіді мешканців Балаклії про жорстоке поводження, але слідчий орган, уповноважений ООН, встановив, що Росія скоювала воєнні злочини в деяких частинах України, включно з незаконними затриманнями і тортурами цивільних осіб.

На фотографіях, розміщених у соціальних мережах, пов’язаних із Бусловим, зображений кремезний чоловік у парадній формі з медалями на грудях. Він служив військовим комендантом Калінінградського гарнізону, відповідаючи за підтримання дисципліни серед військовослужбовців і моряків, розміщених там, згідно зі статтею у військовій газеті за 2019 рік.

Він також входив разом із високопоставленими калінінградськими чиновниками в цивільний комітет із громадської безпеки.

За словами Олександра, однієї з двох мешканок і ще однієї місцевої мешканки, до травня в Балаклею прибув військовий комендант.

Містом він пересувався на джипі УАЗ російського виробництва в супроводі двох бронемашин, сказала місцева мешканка, яка попросила називати її тільки на ім’я – Ольга. Одного разу вона помітила його здалеку в бронежилеті й сонцезахисних окулярах, і російський солдат, який стояв у варті, сказав їй, що це Граніт, – згадує 48-річна Ольга.

За словами Волобуєва і ще одного місцевого жителя, комендатура видавала перепустки, які дозволяли окремим людям порушувати комендантську годину в нічний час або виїжджати за межі Балаклії для купівлі товарів.

Агентство Reuters опитало дев’ятьох людей, які сказали, що їх затримали у відділенні поліції під час російської окупації; ще троє сказали, що там утримували їхніх друзів або родичів. Багато місцевих жителів сказали, що не хочуть називати свої повні імена зі страху бути звинуваченими у співпраці з росіянами.

За словами чотирьох місцевих жителів, російські війська сказали жителям, які розшукують затриманих членів сім’ї, йти до Граніта і клопотати про їхнє звільнення.

Одна з двох мешканок, яка сказала, що Буслов схожий на військового коменданта, була 82-річна пенсіонерка на ім’я Людмила. Вона розповіла, що її син, ветеран української армії, був затриманий у Балаклії у квітні минулого року, і що вона неодноразово зверталася до Граніта і його помічника з проханням звільнити його. Вони сказали, що спробують знайти його, але так і не знайшли, за словами Людмили, яка досі не знає його місцезнаходження.

Олександр сказав, що його брата затримали того ж місяця і досі не знайшли. За словами Олександра, чиновники в російській адміністрації сказали йому, що всі питання, пов’язані з військовими, вирішує комендатура. Олександр сказав, що під час неодноразових відвідувань він звертався за інформацією до людини в балаклаві, яка представилася Гранітом, але так і не отримав чіткої відповіді щодо місцезнаходження свого брата.

Фото: колаж із зображень з соцмережі / Vkontakte

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