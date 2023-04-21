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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ночная атака дронов: под Полтавой гасят пожар

Пожежа

Ночью 21 апреля российские войска нанесли удар из беспилотников по Полтавскому району.

Есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Спасатели работают над укрощением пожара.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 422-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Полтавская область
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