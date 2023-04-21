Ночью 21 апреля на подлете к Киеву было обнаружено и сбито около восьми вражеских целей.

На данный момент жертв и разрушений нет, информация уточняется, сообщает начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 422-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.