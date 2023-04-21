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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Сбито ориентировочно 8 беспилотников: силы ПВО уничтожили дроны на подлете у Киеву

Збиття дронів-камікадзе типу Shahed силами ППО

Ночью 21 апреля на подлете к Киеву было обнаружено и сбито около восьми вражеских целей.

На данный момент жертв и разрушений нет, информация уточняется, сообщает начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 422-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Київ, Киевская область
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