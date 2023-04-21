Татьяна Забожко, редактор ленты
Сбито ориентировочно 8 беспилотников: силы ПВО уничтожили дроны на подлете у Киеву
Ночью 21 апреля на подлете к Киеву было обнаружено и сбито около восьми вражеских целей.
На данный момент жертв и разрушений нет, информация уточняется, сообщает начальник городской военной администрации Сергей Попко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 422-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Сухопутные войска ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.