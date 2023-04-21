Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Нічна атака дронів: під Полтавою приборкують пожежу
Уночі 21 квітня російські війська завдали удару із безпілотників по Полтавському району.
Є руйнування цивільної інфраструктури.
Рятувальники працюють над приборканням пожежі.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 422-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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