Нічна атака дронів: під Полтавою приборкують пожежу

Уночі 21 квітня російські війська завдали удару із безпілотників по Полтавському району.

Є руйнування цивільної інфраструктури.

Рятувальники працюють над приборканням пожежі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 422-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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