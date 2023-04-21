Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Україна Терміново
Терміново
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Нічна атака дронів: під Полтавою приборкують пожежу

Пожежа

Уночі 21 квітня російські війська завдали удару із безпілотників по Полтавському району.

Є руйнування цивільної інфраструктури.

Рятувальники працюють над приборканням пожежі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 422-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Полтавська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Готовність військових підрозділів: Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на Полтавщині
Нічна атака дронів: під Полтавою приборкують пожежу
Прийшов у гості і зґвалтував падчерку друга: на Полтавщині чоловіка підозрюють у злочині
Нічна атака дронів: під Полтавою приборкують пожежу
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.04.2023)
Нічна атака дронів: під Полтавою приборкують пожежу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.04.2023)
Нічна атака дронів: під Полтавою приборкують пожежу
Вже зібрали на дрони та бус: у Черкасах студенти розбирають ноутбуки заради ЗСУ
Ремонт гаджетів
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь