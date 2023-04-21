Война в Украине

21 апреля, 1:31

Республиканцы из Конгресса США призвали Байдена уменьшить поддержку Украины

19 сенаторов и конгрессменов, среди которых все являются представителями Республиканской партии, написали письмо к американскому президенту Джо Байдену с призывом уменьшить военную помощь Украине, чтобы “быстрее завершить войну”.

Соответствующее письмо было обнародовано на сайте Сената Конгресса США.

В письме президента Байдена призывают изменить дипломатическую стратегию, поскольку “с каждым новым пакетом помощи и каждым новым оружием, предоставляемым Украине, риск прямого конфликта с Россией растет”, считают представители Конгресса.

Американские парламентарии призывают президента также прекратить “неограниченную помощь Украине” со стороны США и называют российско-украинскую войну “прокси-войной”.

— Мы решительно выступаем против всех будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с разработанной четкой дипломатической стратегией довести эту войну до быстрого завершения, — говорится в письме.

Подписанты письма указывают, что учитывая те месяцы, за которые глава Белого дома решил поставить Украине танки Abrams, политическое руководство США вроде бы настроено на то, что российско-украинская война будет длительной.

Законодателей также обеспокоены реакцией Вашингтона на войну в Украине, поскольку, согласно их письму, помощь США помощь украинским Вооруженным силам грозит дальнейшей эскалацией и “не имеет так необходимой стратегической ясности”, в частности, стратегии завершения войны.

Подробнее о письме и поддержке Украины в Конгрессе США — читайте в материале на Фактах ICTV.