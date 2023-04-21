Война в Украине

Одиннадцатый Рамштайн и бомбардировка авиацией РФ Белгорода: 422-й день войны (онлайн)
Республиканцы из Конгресса США призвали Байдена уменьшить поддержку Украины
19 сенаторов и конгрессменов, среди которых все являются представителями Республиканской партии, написали письмо к американскому президенту Джо Байдену с призывом уменьшить военную помощь Украине, чтобы “быстрее завершить войну”.
Соответствующее письмо было обнародовано на сайте Сената Конгресса США.
В письме президента Байдена призывают изменить дипломатическую стратегию, поскольку “с каждым новым пакетом помощи и каждым новым оружием, предоставляемым Украине, риск прямого конфликта с Россией растет”, считают представители Конгресса.
Американские парламентарии призывают президента также прекратить “неограниченную помощь Украине” со стороны США и называют российско-украинскую войну “прокси-войной”.
— Мы решительно выступаем против всех будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с разработанной четкой дипломатической стратегией довести эту войну до быстрого завершения, — говорится в письме.
Подписанты письма указывают, что учитывая те месяцы, за которые глава Белого дома решил поставить Украине танки Abrams, политическое руководство США вроде бы настроено на то, что российско-украинская война будет длительной.
Законодателей также обеспокоены реакцией Вашингтона на войну в Украине, поскольку, согласно их письму, помощь США помощь украинским Вооруженным силам грозит дальнейшей эскалацией и “не имеет так необходимой стратегической ясности”, в частности, стратегии завершения войны.
Подробнее о письме и поддержке Украины в Конгрессе США — читайте в материале на Фактах ICTV.
Минобороны РФ признало, что причастно к взрыву и воронке в Белгороде
Мощный взрыв в российском Белгороде и воронка, которая образовалась в результате взрыва — является результатом работы российского самолета Су-34.
Это официально признало Министерство обороны России, которое цитируют российские государственные информагентства.
— Вечером 20 апреля во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел внештатный сход авиационного боеприпаса, — говорится в сообщении.
В российском министерстве уверяют, что обошлось без жертв.
Работает ПВО: в Киеве прогремел взрыв
В Киеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Перед звуком взрыва в украинской столице и области была объявлена воздушная тревога.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что работает ПВО.
Впоследствии в Киевской военной областной администрации также подтвердили, что в области работает ПВО.
— В Киевской области работает ПВО! Придерживайтесь информационной тишины, — говорится в сообщении.
В КОВА призвали ни в коем случае не снимать и не выкладывать в сеть работу средств противовоздушной обороны.