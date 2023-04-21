Война в Украине

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Илья Нежигай, редактор ленты

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21 апреля, 1:31

Республиканцы из Конгресса США призвали Байдена уменьшить поддержку Украины

19 сенаторов и конгрессменов, среди которых все являются представителями Республиканской партии, написали письмо к американскому президенту Джо Байдену с призывом уменьшить военную помощь Украине, чтобы “быстрее завершить войну”.

Соответствующее письмо было обнародовано на сайте Сената Конгресса США.

В письме президента Байдена призывают изменить дипломатическую стратегию, поскольку “с каждым новым пакетом помощи и каждым новым оружием, предоставляемым Украине, риск прямого конфликта с Россией растет”, считают представители Конгресса.

Американские парламентарии призывают президента также прекратить “неограниченную помощь Украине” со стороны США и называют российско-украинскую войну “прокси-войной”.

— Мы решительно выступаем против всех будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с разработанной четкой дипломатической стратегией довести эту войну до быстрого завершения, — говорится в письме.

Подписанты письма указывают, что учитывая те месяцы, за которые глава Белого дома решил поставить Украине танки Abrams, политическое руководство США вроде бы настроено на то, что российско-украинская война будет длительной.

Законодателей также обеспокоены реакцией Вашингтона на войну в Украине, поскольку, согласно их письму, помощь США помощь украинским Вооруженным силам грозит дальнейшей эскалацией и “не имеет так необходимой стратегической ясности”, в частности, стратегии завершения войны.

Подробнее о письме и поддержке Украины в Конгрессе США — читайте в материале на Фактах ICTV.

21 апреля, 1:27

Минобороны РФ признало, что причастно к взрыву и воронке в Белгороде

Мощный взрыв в российском Белгороде и воронка, которая образовалась в результате взрыва — является результатом работы российского самолета Су-34.

Это официально признало Министерство обороны России, которое цитируют российские государственные информагентства.

— Вечером 20 апреля во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел внештатный сход авиационного боеприпаса, — говорится в сообщении.

В российском министерстве уверяют, что обошлось без жертв.

 

21 апреля, 1:25

Работает ПВО: в Киеве прогремел взрыв

В Киеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Перед звуком взрыва в украинской столице и области была объявлена воздушная тревога.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что работает ПВО.

Впоследствии в Киевской военной областной администрации также подтвердили, что в области работает ПВО.

— В Киевской области работает ПВО! Придерживайтесь информационной тишины, — говорится в сообщении.

В КОВА призвали ни в коем случае не снимать и не выкладывать в сеть работу средств противовоздушной обороны.

Война в Украине
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