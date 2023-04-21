Українські екіпажі почнуть тренування на американських танках M1 Abrams у Німеччині найближчими тижнями.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу за підсумками засідання 11-го Рамштайну.

– Ми говорили про ключові складові, необхідні для України, щоб здобути перевагу над російськими силами, як-от: важке устаткування, транспортні засоби, паливозаправники та мінні трали, – сказав він.

Ллойд Остін подякував Німеччині та Нідерландам за те, що погодилися надати зазначене обладнання.

Глава Пентагону також прокоментував початок тренувань українців на танках M1 Abrams. За його словами, танки прибудуть до Німеччини для тренувань українських військових протягом наступних кількох тижнів.

– Усе це – величезний прогрес. Я впевнений, що це обладнання, на якому відбуватимуться тренування, поставить українців у становище, де вони отримають перевагу на полі бою, – сказав Остін.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася 11-та зустріч Контактної групи з оборони України, більш відомої як формат Рамштайн.

Глава Пентагону раніше назвав основні питання, які обговорювали під час зустрічі – ППО, боєприпаси та засоби підтримки.

Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російська сторона відчує наслідки цього засідання.

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