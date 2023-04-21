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Юлия Соколова, редактор ленты

Последствия ощутит РФ: Резников о переговорах с Остином и Милли на полях Рамштайна-11

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с представителями США на полях 11-й встречи в формате Рамштайн.

В двусторонней встрече приняли участие глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

– Состоялась плодотворная двусторонняя встреча с нашими американскими коллегами. Это был откровенный разговор на общем языке, — отметил Резников в своем Twitter.

Он поблагодарил американских партнеров за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции стран-союзниц. По словам Резникова, страна-агрессор РФ почувствует результаты сегодняшних договоренностей.

– Мы эффективно и прозрачно используем помощь, оказываемую американским народом. Враг ощутит последствия наших договоренностей, – подчеркнул он.

Как известно, 21 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии стартовало одиннадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины. Такие встречи еще называют “форматом Рамштайн”.

Ллойд Остин озвучил три ключевых вопроса, которые сегодня рассмотрят: это противовоздушная оборона, боеприпасы и средства поддержки.

По словам Алексея Резникова, в повестке дня сегодня анализ уже сделанного, стратегия на 2023 год, текущие потребности ВСУ и распределение программ помощи между всеми подразделениями Сил обороны Украины.

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Война в Украине, Ллойд Остин, Марк Міллі, Алексей Резников, Пентагон, Рамштайн, Російська агресія, США
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