Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с представителями США на полях 11-й встречи в формате Рамштайн.

В двусторонней встрече приняли участие глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

– Состоялась плодотворная двусторонняя встреча с нашими американскими коллегами. Это был откровенный разговор на общем языке, — отметил Резников в своем Twitter.

Он поблагодарил американских партнеров за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции стран-союзниц. По словам Резникова, страна-агрессор РФ почувствует результаты сегодняшних договоренностей.

– Мы эффективно и прозрачно используем помощь, оказываемую американским народом. Враг ощутит последствия наших договоренностей, – подчеркнул он.

We had a fruitful bilateral meeting with our American counterparts. It was a candid conversation in a common language. I am grateful to Ukraine’s great friends, @SecDef Lloyd Austin and Mark Milley, for their leadership in bolstering the anti-Kremlin coalition. We are efficiently… pic.twitter.com/wlXLVWhXc1 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

Как известно, 21 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии стартовало одиннадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины. Такие встречи еще называют “форматом Рамштайн”.

Ллойд Остин озвучил три ключевых вопроса, которые сегодня рассмотрят: это противовоздушная оборона, боеприпасы и средства поддержки.

По словам Алексея Резникова, в повестке дня сегодня анализ уже сделанного, стратегия на 2023 год, текущие потребности ВСУ и распределение программ помощи между всеми подразделениями Сил обороны Украины.

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