Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с представителями США на полях 11-й встречи в формате Рамштайн.

В двусторонней встрече приняли участие глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Он поблагодарил американских партнеров за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции стран-союзниц. По словам Резникова, страна-агрессор РФ почувствует результаты сегодняшних договоренностей.

We had a fruitful bilateral meeting with our American counterparts. It was a candid conversation in a common language. I am grateful to Ukraine’s great friends, @SecDef Lloyd Austin and Mark Milley, for their leadership in bolstering the anti-Kremlin coalition. We are efficiently… pic.twitter.com/wlXLVWhXc1

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023