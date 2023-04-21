В пятницу, 21 апреля, участники одиннадцатой встречи Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн) обсудят три ключевых вопроса. Речь идет о противовоздушной обороне, боеприпасах и средствах поддержки.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, открывая заседание на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

– Сейчас, на сегодняшней встрече Контактной группы мы сосредоточимся на трех ключевых сферах: ПВО, боеприпасы и средства поддержки, — отметил Остин.

Он напомнил, что Украина нуждается в срочной помощи союзников, чтобы защитить своих граждан, инфраструктуру и войска от ракетной угрозы со стороны РФ.

Участники встречи заслушают информацию о наращивании бронетанковой боевой мощи украинской армии. Кроме того, будут озвучены обновленные данные о прогрессе в обслуживании предоставленного Украине вооружения в долгосрочной перспективе.

Остин напомнил, что прошел уже почти год со дня первого заседания в формате Рамштайн.

– Украина мужественно борется, защищая свой народ, суверенитет и свободу. А страны со всего мира осудили зверства и агрессию РФ и выступили за открытый мир правил и прав. Спустя более чем год Украина все еще сильна. Наша поддержка не ослабла… Мы все знаем, что поставлено на карту, — подчеркнул глава Пентагона.

Он уточнил, что за год существования формата Рамштайн союзники предоставили Украине помощь более чем на $55 млрд. По словам Остина это “десятикратное увеличение с момента нашей первой встречи”.

Министр также напомнил, что на этой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн. Всего с начала полномасштабной войны Вашингтон предоставил Украине более $35 млрд помощи в сфере безопасности.

Остин добавил, что единство союзников в поддержке Украины демонстрирует, насколько Кремль просчитался.

– Путин думал, что сможет легко свергнуть демократически избранное правительство в Киеве. Он думал, что широкий мир позволит, чтобы это сошло ему с рук. Он думал, что наше единство расколется. Но он ошибался – по всем пунктам… Мы отвергаем мрачное путинское видение мира, в котором тираны нападают на своих мирных соседей и пытаются навязать самопровозглашенные сферы влияния под дулом оружия, — заявил Остин.

Глава Пентагона заверил, что союзники защитят международный порядок и позаботятся о том, чтобы у Украины было все необходимое для свободной жизни.

Источник: Минобороны США

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