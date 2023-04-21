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Политика
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Минобороны Украины и Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве — Резников

Резніков міністр оборони Естонії

Министерство обороны Украины и оборонное ведомство Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом в Twitter сообщил министр Алексей Резников.

По его словам, документ подписали на основе общих целей — мира и безопасности для Украины и Эстонии и всего континента.

— Мы подписали меморандум о сотрудничестве между украинским и эстонским Минобороны. Углубляем сотрудничество на основе общих целей — мира и безопасности для наших стран и всего континента, — подчеркнул Резников.

Министр отметил, что Эстония является верным союзником Украины с начала полномасштабной войны, которую развязала Россия.

А еще Резников поблагодарил народ Эстонии и лично министра обороны Ханно Певкуру за значительный вклад в укрепление обороны и поддержку европейского и евроатлантического взгляда Украины.

Подписание документа состоялось в немецком Рамштайне.

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Фото: Алексей Резников

Естонія, Міноборони України, Рамштайн
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