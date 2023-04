Министерство обороны Украины и оборонное ведомство Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом в Twitter сообщил министр Алексей Резников.

По его словам, документ подписали на основе общих целей — мира и безопасности для Украины и Эстонии и всего континента.

Министр отметил, что Эстония является верным союзником Украины с начала полномасштабной войны, которую развязала Россия.

