Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з представниками США на полях одинадцятої зустрічі у форматі Рамштайн.

У двосторонній зустрічі взяли участь очільник Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

– Відбулася плідна двостороння зустріч з нашими американськими колегами. Це була відверта розмова спільною мовою, – зазначив Резніков у своєму Twitter.

Він подякував американським партнерам за їхнє лідерство у зміцненні антикремлівської коаліції країн-союзниць. За словами Резнікова, країна-агресор РФ відчує результати сьогоднішніх домовленостей.

– Ми ефективно та прозоро використовуємо допомогу, яку надає американський народ. Ворог відчує наслідки наших домовленостей, – наголосив він.

We had a fruitful bilateral meeting with our American counterparts. It was a candid conversation in a common language. I am grateful to Ukraine’s great friends, @SecDef Lloyd Austin and Mark Milley, for their leadership in bolstering the anti-Kremlin coalition. We are efficiently… pic.twitter.com/wlXLVWhXc1 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

Як відомо, 21 квітня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині стартувало одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України. Такі зустрічі ще називають “форматом Рамштайн”.

Ллойд Остін озвучив три ключові питання, які сьогодні розглянуть: це протиповітряна оборона, боєприпаси та засоби підтримки.

За словами Олексія Резнікова, на порядку денному сьогодні – аналіз уже зробленого, стратегія на 2023 рік, поточні потреби ЗСУ та розподіл програм допомоги між усіма підрозділами Сил оборони України.

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