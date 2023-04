Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з представниками США на полях одинадцятої зустрічі у форматі Рамштайн.

У двосторонній зустрічі взяли участь очільник Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Він подякував американським партнерам за їхнє лідерство у зміцненні антикремлівської коаліції країн-союзниць. За словами Резнікова, країна-агресор РФ відчує результати сьогоднішніх домовленостей.

We had a fruitful bilateral meeting with our American counterparts. It was a candid conversation in a common language. I am grateful to Ukraine’s great friends, @SecDef Lloyd Austin and Mark Milley, for their leadership in bolstering the anti-Kremlin coalition. We are efficiently… pic.twitter.com/wlXLVWhXc1

