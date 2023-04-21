Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Наслідки відчує РФ: Резніков про переговори з Остіном і Міллі на полях Рамштайну-11

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з представниками США на полях одинадцятої зустрічі у форматі Рамштайн.

У двосторонній зустрічі взяли участь очільник Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

– Відбулася плідна двостороння зустріч з нашими американськими колегами. Це була відверта розмова спільною мовою, – зазначив Резніков у своєму Twitter.

Він подякував американським партнерам за їхнє лідерство у зміцненні антикремлівської коаліції країн-союзниць. За словами Резнікова, країна-агресор РФ відчує результати сьогоднішніх домовленостей.

– Ми ефективно та прозоро використовуємо допомогу, яку надає американський народ. Ворог відчує наслідки наших домовленостей, – наголосив він.

Як відомо, 21 квітня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині стартувало одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України. Такі зустрічі ще називають “форматом Рамштайн”.

Ллойд Остін озвучив три ключові питання, які сьогодні розглянуть: це протиповітряна оборона, боєприпаси та засоби підтримки.

За словами Олексія Резнікова, на порядку денному сьогодні – аналіз уже зробленого, стратегія на 2023 рік, поточні потреби ЗСУ та розподіл програм допомоги між усіма підрозділами Сил оборони України.

Читайте також
В очікуванні авіаційної коаліції: що відомо про Рамштайн-11 та пріоритети України
Зустріч Рамштайн

Війна в Україні, Ллойд Остін, Марк Міллі, Олексій Резніков, Пентагон, Рамштайн, Російська агресія, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Поспішають з виробництвом. Ігнат розповів, чому вибухи авіабомб у Росії можуть почастішати
Юрій Ігнат
Китай не тиснутиме на інші країни щодо війни Росії проти України – голова МЗС
Цінь Ган Цінь Ґан Qín Gāng
Знаємо про всі плани ворога у найближчий період: Зеленський провів засідання Ставки
Володимир Зеленський
РФ почала атакувати портову інфраструктуру Херсонщини – Гуменюк
Російський літак Су-35
РФ вивела у Чорне море девʼять кораблів, два з них – ракетоносії з Калібрами
кораблі РФ
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
Наслідки відчує РФ: Резніков про переговори з Остіном і Міллі на полях Рамштайну-11
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
Наслідки відчує РФ: Резніков про переговори з Остіном і Міллі на полях Рамштайну-11
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
Наслідки відчує РФ: Резніков про переговори з Остіном і Міллі на полях Рамштайну-11
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
Наслідки відчує РФ: Резніков про переговори з Остіном і Міллі на полях Рамштайну-11
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь