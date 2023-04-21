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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Польщі створять Центр технічного обслуговування та ремонту Leopard-2 – Резніков

Leopard 2A4
Фото: Getty Images

У п’ятницю, 21 квітня, Україна, Польща та Німеччина підписали Лист про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків України Leopard-2. 

Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Я вдячний моїм німецьким і польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за непохитну підтримку України. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та посиленню можливостей українських захисників, – написав він.

Резніков зазначив, що Броньований кулак, сформований спільними зусиллями, зупинить агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу. 

– Українські солдати вміють захищати свою країну. Сучасні західні технології призведуть до поразки Москви. Чим швидше це станеться, тим швидше настане мир, – зауважив міністр.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з представниками США на полях 11-ї зустрічі у форматі Рамштайн. У зустрічі взяли участь очільник Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

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Війна в Україні, Німеччина, Олексій Резніков, Польща, Танки для України
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У Польщі створять Центр технічного обслуговування та ремонту Leopard-2 – Резніков
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