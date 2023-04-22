Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В оккупированной Керчи прогремели взрывы: что известно
Во временно оккупированной Керчи жители слышали взрывы.
Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что в небе отработала российская противовоздушная оборона.
Причин для паники якобы нет.
Местные Telegram-каналы сообщают, что в Ленинском районе сбили “вражеский объект” над Азовским морем.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 423-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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