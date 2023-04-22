Во временно оккупированной Керчи жители слышали взрывы.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что в небе отработала российская противовоздушная оборона.

Причин для паники якобы нет.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в Ленинском районе сбили “вражеский объект” над Азовским морем.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 423-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.