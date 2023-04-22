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Марта Бондаренко, редактор ленты

В оккупированной Керчи прогремели взрывы: что известно

Крим Азовське море
Фото: Pixabay

Во временно оккупированной Керчи жители слышали взрывы.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что в небе отработала российская противовоздушная оборона.

Причин для паники якобы нет.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в Ленинском районе сбили “вражеский объект” над Азовским морем.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 423-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Вибух у Керчі, Керчь, Сергей Аксенов
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