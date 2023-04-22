Потребує перевіркиМарта Бондаренко, редакторка стрічки
В окупованій Керчі пролунали вибухи: що відомо
В тимчасово окупованій Керчі жителі чули вибухи.
Так званий голова Криму Сергій Аксьонов запевняє, що у небі відпрацювала російська протиповітряна оборона.
Причин для паніки начебто немає.
Місцеві Telegram–канали повідомляють, що у Ленінському районі збили “ворожий об’єкт” над Азовським морем.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 423-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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