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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В окупованій Керчі пролунали вибухи: що відомо

Крим Азовське море
Фото: Pixabay

В тимчасово окупованій Керчі жителі чули вибухи.

Так званий голова Криму Сергій Аксьонов запевняє, що у небі відпрацювала російська протиповітряна оборона.

Причин для паніки начебто немає.

Місцеві Telegram–канали повідомляють, що у Ленінському районі збили “ворожий об’єкт” над Азовським морем.

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Вибух у Керчі, Керч, Сергій Аксьонов
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