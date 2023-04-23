Заявление китайского посла во Франции, которым он поставил под сомнение суверенитет бывших государств СССР, является странным, учитывая то, как Китай щепетильно относится к своей истории.

Об этом 23 апреля на своей странице в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он напомнил представителю Китая, что все государства, после распада Советского Союза, имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве.

— Кроме, кстати, России, которая обманным путем заняла место в СБ ООН, — отметил советник руководителя Офиса президента.

Михаил Подоляк также прокомментировал заявление посла КНР о непонятной “истории” Крыма.

— Странно слышать от представителя страны, которая щепетильно относится к своей тысячелетней истории, абсурдную версию “истории Крыма”. Хотите быть большим политическим игроком — не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров, — написал советник руководителя ОПУ.

Контекст

Ранее посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что постсоветские республики якобы не имеют статуса в международном праве.

— В международном праве страны бывшего СССР не имеют действующего статуса, поскольку отсутствуют международные соглашения, которые бы материализовали их статус суверенных стран, — сказал он.

Касательно Крыма, то китайский посол на вопрос французского журналиста о том, кому принадлежит полуостров, заявил, что “это зависит от того, как вы воспринимаете проблему”. Лу Шайе добавил, что Крым был “изначально российским”, но не уточнил, что воспринимает за точку отсчета.

Китайского посла раскритиковал украинский коллега Вадим Омельченко, который является представителем Украины во Франции. Омельченко сказал, что слова китайского посла противоречат официальной позиции Китая.

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