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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Не переказуйте пропаганду РФ: Подоляк відреагував на слова посла КНР про пострадянські країни

Не переказуйте пропаганду РФ: Подоляк відреагував на слова посла КНР про пострадянські країни
Фото: Офіс президента

Заява китайського посла у Франції, якими він поставив під сумнів суверенітет колишніх держав СРСР, є дивною, враховуючи те, як Китай педантично ставиться до своєї історії.

Про це 23 квітня на своїй сторінці у Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він нагадав представнику Китаю, що усі держави, після розпаду Радянського Союзу, мають чіткий суверенний статус, що зафіксований у міжнародному праві.

– Крім, до речі, Росії, яка обманним шляхом посіла місце в РБ ООН, – зазначив радник керівника Офісу президента.

Михайло Подоляк також прокоментував заяву посла КНР про незрозумілу “історію” Криму.

– Дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію “історії Криму”. Хочете бути великим політичним гравцем – не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів, – написав радник керівника ОПУ.

Контекст

Раніше посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві.

– У міжнародному праві країни колишнього СРСР не мають чинного статусу, оскільки відсутні міжнародні угоди, які б матеріалізували їх статус суверенних країн, – сказав він.

Щодо Криму, то китайський посол на запитання французького журналіста про те, кому належить півострів, заявив, що “це залежить від того, як ви сприймаєте проблему”. Лу Шайе додав, що Крим був “спочатку російським”, але не уточнив, що сприймає за точку відліку.

Китайського посла розкритикував український колега Вадим Омельченко, який є представником України у Франції. Омельченко сказав, що слова китайського посла суперечать офіційній позиції Китаю.

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Китай, Крим, Михайло Подоляк, Офіс президента
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