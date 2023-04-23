Про продукты, одежду и горючее: Prozorro открывает информацию об оборонных закупках

С 23 апреля в системе Prozorro стала доступна новая функция – отображение информации об оборонных закупках.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Теперь оборонные заказчики и воинские части начнут публиковать информацию о ценах за единицу в своих закупках, которые не касаются непосредственно оружия. Такую обязанность предусматривает новая редакция закона Об оборонных закупках.

– Из нашего опыта, только сам факт того, что информация о ваших закупках будет публиковаться в Prozorro, является стимулом более тщательно подходить к их проведению, – сообщила замминистра экономики Украины Надежда Бигун.

Она отметила, что оборонные заказчики будут отчитываться именно о закупках питания, вещевого имущества, горючего и прочего от 200 тыс. грн для товаров и услуг, и 1,5 млн грн — работ. Отчеты будут содержать ограниченное количество информации – название заказчика, предмет закупки и цену за единицу.

При закупках услуг питания заказчикам необходимо будет отчитаться о цене за единицу каждого продукта, которая входит в эту услугу. Для этого они могут загрузить в систему Prozorro файл с соответствующими расчетами.

– Возвращение прозрачности в оборонные закупки – это только первый шаг. Мы работаем над созданием новой процедуры рамочных соглашений для нужд обороны, благодаря которой защитники смогут проводить конкурентные отборы поставщиков через систему Prozorro, и при этом не публиковать чувствительную информацию в системе, – говорит Бигун.

Директор ГП Прозорро Николай Ткаченко проинформировал, что оборонные заказчики могут не публиковать данные об общей сумме и объемах закупок, местах доставки, наименовании поставщика.

— В то же время мы сделали все возможное, чтобы опубликованная информация была достаточной для ценовой аналитики, — отметил Николай Ткаченко.

Закон предусматривает, что оборонные заказчики и воинские части должны публиковать отчеты в системе Prozorro в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта. Кроме того, до 22 июня они должны отчитаться по всем договорам, заключенным с 24 февраля 2022 года.

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