Про харчі, одяг та пальне: Prozorro відкриває інформацію про оборонні закупівлі

З 23 квітня у системі Prozorro стала доступна нова функція – відображення інформації про беззбройові оборонні закупівлі.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Тепер оборонні замовники та військові частини почнуть публікувати інформацію про ціни за одиницю у своїх беззбройових закупівлях. Такий обов’язок передбачає нова редакція закону Про оборонні закупівлі.

– З нашого досвіду, тільки сам факт того, що інформація про ваші закупівлі буде публікуватися в Prozorro, є стимулом більш ретельно підходити до їх проведення, – повідомила заступникця міністра економіки України Надія Бігун.

Вона зауважила, що оборонні замовники звітуватимуть саме про беззбройові закупівлі (харчування, речове майно, пальне тощо) від 200 тис. грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн – робіт. Звіти міститимуть обмежену кількість інформації – назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.

У разі закупівель послуг харчування замовникам необхідно буде відзвітувати про ціну за одиницю кожного продукту, що входить до цієї послуги. Для цього вони можуть завантажити в систему Prozorro файл із відповідними розрахунками.

– Повернення прозорості в оборонні закупівлі – це тільки перший крок. Ми працюємо над створенням нової процедури рамкових угод для потреб оборони, завдяки якій захисники зможуть проводити конкурентні відбори постачальників через систему Prozorro і при цьому не публікувати чутливу інформацію в систему, – каже Бігун.

Директор ДП Прозорро Микола Ткаченко проінформував, що оборонні замовники можуть не публікувати дані про загальну суму та обсяги закупівель, місця доставки, найменування постачальника.

– Водночас ми зробили все можливе, щоб опублікована інформація була достатньою для цінової аналітики, – зазначив Микола Ткаченко.

Закон передбачає, що оборонні замовники та військові частини мають публікувати звіти в систему Prozorro протягом 10 робочих днів із дня підписання контракту. Крім того, до 22 червня вони мають відзвітувати за всіма договорами, укладеними з 24 лютого 2022 року.

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