Анастасия Кожушко, редактор ленты
В Севастополе слышны звуки выстрелов – что случилось
Во временно оккупированном Севастополе слышны звуки стрельбы.
Об этом сообщают местные Тelegram-каналы и публикуют видео.
– Что опять? Стрельба в Севастополе. Что за выстрелы? – говорится в сообщении.
Местная власть пока ничего не комментирует.
Напомним, сегодня, 13 апреля в Крыму вблизи села Кринички Кировского района утром прогремел взрыв. По словам местных жителей, в районе, где был взрыв, стояло много российской военной техники.
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