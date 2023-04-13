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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Севастополе слышны звуки выстрелов – что случилось

Севастополь
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Севастополе слышны звуки стрельбы.

Об этом сообщают местные Тelegram-каналы и публикуют видео.

– Что опять? Стрельба в Севастополе. Что за выстрелы? – говорится в сообщении.

Местная власть пока ничего не комментирует.

Напомним, сегодня, 13 апреля в Крыму вблизи села Кринички Кировского района утром прогремел взрыв. По словам местных жителей, в районе, где был взрыв, стояло много российской военной техники.

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В Севастополе слышны звуки выстрелов – что случилось

Крым, Севастополь, Стрілянина
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