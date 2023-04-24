У Севастополі на світанку чули вибухи: окупанти заявляють про нібито надводні безпілотники.

Про це в Telegram повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, близько 4-ї ранку російський флот нібито відбивав атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді.

У соцмережах місцеві жителі повідомляли, що чули щонайменше про два вибухи.

Згодом Развожаєв заявив про знищення одного надводного дрону, а другий вибухнув сам.

За його словами, все сталося на зовнішньому рейді і нібито жодних об’єктів не пошкоджено.

13 квітня повідомлялося, що в Севастополі лунали звуки стрілянини.

Також місцеві ЗМІ писали, що у Севастополі скасували парад на 9 травня.

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