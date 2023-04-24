Потребує перевіркиМарта Бондаренко, редакторка стрічки
В окупованому Севастополі на світанку пролунали вибухи
У Севастополі на світанку чули вибухи: окупанти заявляють про нібито надводні безпілотники.
Про це в Telegram повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
За його словами, близько 4-ї ранку російський флот нібито відбивав атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді.
У соцмережах місцеві жителі повідомляли, що чули щонайменше про два вибухи.
Згодом Развожаєв заявив про знищення одного надводного дрону, а другий вибухнув сам.
За його словами, все сталося на зовнішньому рейді і нібито жодних об’єктів не пошкоджено.
13 квітня повідомлялося, що в Севастополі лунали звуки стрілянини.
Також місцеві ЗМІ писали, що у Севастополі скасували парад на 9 травня.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.