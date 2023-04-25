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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Вибухи в Криму не пов’язані із зерновою угодою: ГУР про чергові маніпуляції РФ

Вибухи в Криму не пов’язані із зерновою угодою: ГУР про чергові маніпуляції РФ
Фото: УНІАН

Заява Міноборони РФ про начебто порушення Україною умов зернової угоди через нещодавні вибухи в окупованому Криму є черговою маніпуляцією агресора.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Суспільному.

Він зазначив, що події на півострові жодним чином не пов’язані з функціонуванням зернового коридору в Чорному морі. “Бавовна” в окупованому Криму стосувалася лише військових об’єктів.

У зв’язку з цим Юсов назвав заяву РФ “брехливою маніпуляцією з боку країни-агресора”.

– Останні події в Криму стосувалися лише військових об’єктів і жодним чином не пов’язані із зерновою угодою, яка передбачає українські порти і цивільні порти, коли йдеться про підконтрольну Україні територію, – наголосив представник ГУР.

Юсов додав, що Україна виконує міжнародні зобов’язання, зокрема й ті, які стосуються зернового коридору.

Напередодні в Міноборони РФ звинуватили Україну в начебто порушенні гарантій у рамках зернової угоди. Свої звинувачення там мотивували “атаками безекіпажних катерів” на пункти базування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. У відомстві країни-агресора стверджували, що розгортання “безекіпажних катерів” нібито відбувалося “в районі гуманітарного коридору, задіяного для вивезення сільськогосподарської продукції з портів України”.

У російському Міноборони додали, що це начебто ставить під загрозу подовження зернової угоди після 18 травня.

В ніч на 24 квітня мешканці тимчасово окупованого Севастополя чули стрілянину та вибухи. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи цей інцидент, заявив, що це не перша така атака дронів і важливо збільшувати кількість таких безпілотників.

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Джерело: Суспільне
Андрій Юсов, Анексія Криму, Війна в Україні, Зерно, Розвідка, Російська агресія, Чорноморський флот РФ
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