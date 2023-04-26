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Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

Украина эвакуировала большинство жителей от границ с РФ и Беларусью

Кордон України
Фото: Госпогранслужба

Из населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, граничащих с Россией и Беларусью, эвакуировано большинство местных жителей.

Об этом сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин.

— Военные вместе с гражданско-военными администрациями пытаются эвакуировать все население. Кстати, большинство населения уже эвакуировано из тех населенных пунктов, которые приближены к границе. В основном остались пожилые люди, которым, как они говорят, нечего терять и некуда ехать, — объяснил он.

По его словам, сейчас РФ использует приграничье как полигон — обстреливает, не выбирая целей.

Говоря о том, что белорусские пограничники теперь будут слышать сигнал воздушной тревоги, Силкин отметил, что такие меры направлены на соседей, которые еще не определились, на чьей они стороне, чтобы поняли, как это ужасно, когда тревога звучит несколько раз днем и ночью.

Однако реакция Беларуси на такую инициативу пока неизвестна.

— Почти все украинские пограничники находятся на боевых позициях, которые на дальнем расстоянии от населенных пунктов…Раньше им было не слышно, а теперь — очень хорошее решение, что их позиции оснастили таким оборудованием, и они теперь имеют возможность где-то прятаться в укрытиях, бомбоубежищах или блиндажах заблаговременно, — рассказал военный.

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Чернігів

Накануне командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что в приграничных с Украиной Брянской и Курской областях, а также в Беларуси Россия удерживает около 17 тыс. своих военных.

Источник: Радио Свобода
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