Україна евакуювала більшість жителів від кордонів із РФ та Білоруссю

Із населених пунктів Чернігівської й Сумської областей, які межують з Росією та Білоруссю, евакуйовано більшість місцевих жителів.

Про це повідомив помічник командувача Об’єднаних сил ЗСУ Євген Силкін.

– Військові разом із цивільно-військовими адміністраціями намагаються евакуювати все населення. До речі, більшість населення вже евакуйовано з тих населених пунктів, що наближені до кордону. Здебільшого залишилися літні люди, яким, як вони кажуть, нема чого втрачати і немає куди їхати, – пояснив він.

За його словами, РФ використовує прикордоння як полігон – обстрілює, не обираючи цілей.

Говорячи про те, що білоруські прикордонники тепер чутимуть сигнал повітряної тривоги, Силкін зазначив, що такі заходи спрямовані на сусідів, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, щоб зрозуміли, як це жахливо, коли тривога лунає кілька разів вдень і вночі.

Проте реакція Білорусі на таку ініціативу наразі невідома.

– Майже всі українські прикордонники перебувають на бойових позиціях на далекій відстані від населених пунктів…Раніше їм було не чутно, а тепер – дуже правильне рішення, що їхні позиції оснастили таким обладнанням, і вони тепер мають змогу десь ховатися в укриттях, бомбосховищах або бліндажах завчасно, – розповів військовий.

Напередодні командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що у прикордонних із Україною Брянській і Курській областях, а також у Білорусі Росія утримує близько 17 тис. своїх військових.

Джерело : Радіо Свобода

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