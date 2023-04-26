Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Україна евакуювала більшість жителів від кордонів із РФ та Білоруссю

Кордон України
Фото: Держприкордонслужба

Із населених пунктів Чернігівської й Сумської областей, які межують з Росією та Білоруссю, евакуйовано більшість місцевих жителів.

Про це повідомив помічник командувача Об’єднаних сил ЗСУ Євген Силкін.

– Військові разом із цивільно-військовими адміністраціями намагаються евакуювати все населення. До речі, більшість населення вже евакуйовано з тих населених пунктів, що наближені до кордону. Здебільшого залишилися літні люди, яким, як вони кажуть, нема чого втрачати і немає куди їхати, – пояснив він.

За його словами, РФ використовує прикордоння як полігон – обстрілює, не обираючи цілей.

Говорячи про те, що білоруські прикордонники тепер чутимуть сигнал повітряної тривоги, Силкін зазначив, що такі заходи спрямовані на сусідів, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, щоб зрозуміли, як це жахливо, коли тривога лунає кілька разів вдень і вночі.

Проте реакція Білорусі на таку ініціативу наразі невідома.

– Майже всі українські прикордонники перебувають на бойових позиціях на далекій відстані від населених пунктів…Раніше їм було не чутно, а тепер – дуже правильне рішення, що їхні позиції оснастили таким обладнанням, і вони тепер мають змогу десь ховатися в укриттях, бомбосховищах або бліндажах завчасно, – розповів військовий.

Читайте також
Окупанти обстріляли Чернігівщину з мінометів. Є загибла та поранені
Чернігів

Напередодні командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що у прикордонних із Україною Брянській і Курській областях, а також у Білорусі Росія утримує близько 17 тис. своїх військових.

Джерело: Радіо Свобода
Армія Росії, Війна в Україні, Евакуація, ЗСУ, Кордони України, Російська агресія, Сумська область, Україна-Білорусь, Україна-Росія, Чернігівська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Польща у травні почне обслуговування танків Leopard-2 з України – Блащак
Маріуш Блащак
Показник розуміння невідворотності поразки – Данілов про ядерні погрози Кремля
Олексій Данілов
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як використовуватимуть ЗРК Patriot
MIM-104 Patriot
Операція із порятунку продовжується. Україна вже евакуювала із Судану 91 громадянина
Україна евакуювала більшість жителів від кордонів із РФ та Білоруссю
Така війна не вирішиться за добу-дві чи одним контрнаступом – Подоляк
Україна евакуювала більшість жителів від кордонів із РФ та Білоруссю
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (26.04.2023)
Україна евакуювала більшість жителів від кордонів із РФ та Білоруссю
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (26.04.2023)
Україна евакуювала більшість жителів від кордонів із РФ та Білоруссю
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами
Україна евакуювала більшість жителів від кордонів із РФ та Білоруссю
Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців
Полон
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь