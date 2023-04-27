Системи ППО Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні – Шмигаль
Зенітний артилерійський комплекс малого радіуса дії Skynex вже вийшов на бойові чергування в Україні.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який перебуває з візитом в Італії..
Він відвідав італійське оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., яке спеціалізується на виробництві сучасних систем ППО. Серед його розробок, зокрема система ППО малого радіуса дії Skynex.
– Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей. Такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні, – повідомив прем’єр.
Денис Шмигаль додав, що уряд працює над тим, щоб мати більше подібних систем ППО.
– Вони створять надійний щит навколо українських стратегічних інфраструктурних об’єктів, – написав очільник уряду.
Наприкінці лютого поточного року Німеччина повідомляла, що планує передати Україні дві системи протиповітряної оборони Skynex.
Фото: Денис Шмигаль