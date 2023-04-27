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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Системи ППО Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні – Шмигаль

Системи ППО Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні – Шмигаль

Зенітний артилерійський комплекс малого радіуса дії Skynex вже вийшов на бойові чергування в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який перебуває з візитом в Італії..

Він відвідав італійське оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., яке спеціалізується на виробництві сучасних систем ППО. Серед його розробок, зокрема система ППО малого радіуса дії Skynex.

– Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей. Такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні, – повідомив прем’єр.

Денис Шмигаль додав, що уряд працює над тим, щоб мати більше подібних систем ППО.

– Вони створять надійний щит навколо українських стратегічних інфраструктурних об’єктів, – написав очільник уряду.

Наприкінці лютого поточного року Німеччина повідомляла, що планує передати Україні дві системи протиповітряної оборони Skynex.

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Skynex

Фото: Денис Шмигаль

Італія, Війна в Україні, Денис Шмигаль
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