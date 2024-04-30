Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошел зенитный ракетный комплекс Skynex.

Что известно о системах ПВО Skynex, их особенностях и технических характеристиках, читайте в материале Фактов ICTV.

Немецкий Skynex: что известно о системах ПВО

Skynex — зенитный артиллерийский комплекс производства немецкого машиностроительного и оружейного концерна Rheinmetall. Компания представила систему ПВО в ноябре 2021 года.

Сейчас смотрят

Skynex относится к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия наподобие немецких зенитных самоходных установок Gepard.

— Я бы сказал, что Skynex — это современная версия Gepard. Правда, Skynex считается слабее, потому что Gepard имеет два ствола, а у Skynex один ствол, — говорит военный эксперт Олег Жданов.

Основным вооружением Skynex является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, которая имеет эффективную дальность стрельбы 4 000 м и может выдавать 1 000 выстрелов в минуту.

— Дальность системы Skynex составляет чуть более 4 км. То есть это система ближнего радиуса действия. Иными словами, военная ПВО. Skynex может защищать объекты, например энергетическую инфраструктуру Украины. То есть система ПВО будет уничтожать все, что приближается к цели. Немецкая ПВО может уничтожать дроны и крылатые ракеты на расстоянии 4 км, — отмечает Жданов.

Что касается боеприпасов, Skynex использует артиллерийские 35-мм боеприпасы Ahead с программируемым взрывом. То есть они обладают взрывателем снаряда таймерного типа. Ahead также разработаны компанией Rheinmetal. Кстати, во время выстрела, они не подпадают под действие электронных средств противодействия.

Программируемые 35-мм боеприпасы дают хороший функционал по уничтожению крылатых ракет и дронов-камикадзе врага на ближних дистанциях.

Особенности систем Skynex

К Skynex можно подключить другое оборудование и системы вооружения, в том числе радар обнаружения Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спаренную пушку Oerlikon GDF009 TREO, лазерную пушку Oerlikon и новую ракету Denel Cheetah C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar).

Пушечный модуль системы оснащен радаром слежения X-диапазона, который обеспечивает функцию автономного поиска цели. Это делает наведение на цель простым и быстрым. Кроме того, разработчики заявили, что Skynex продемонстрировала свою способность поражать небольшой рой из малых воздушных дронов.

— К особенностям можно отнести автоматичность системы Skynex. У нее есть одна 35-мм пушка, электронный прицел (радиолокационная станция). Также Skynex способна включаться в общую систему ПВО. Например, может работать с системами ПВО средней и большой дальности. Кроме того, Skynex может получать данные от других радиолокационных станций, — рассказывает Жданов.

Кроме того, слежение и поражение воздушной цели выполняется автоматически благодаря встроенному процессору управления огнем. А системой можно управлять дистанционно из другого места.

Также Skynex имеет систему управления и контроля Oerlikon Skymaster. Это универсальное решение значительно расширяет возможности наземной противовоздушной обороны.

Система Oerlikon Skymaster способна отображать общую воздушную картину на основе всех доступных источников информации. Также система управления обеспечивает эффективную оценку угроз в реальном времени и координирует разнородные системы оружия и управления огнем в гибкой системной архитектуре.

— Принцип работы Skynex такой же, как и у Gepard. То есть система обнаруживает воздушную цель (реакция до 10 секунд), начинает отрабатывать по ней очередь боеприпасов путем автоматического наведения. Вероятность поражения цели — почти 100% в радиусе действия пусковой установки. Skynex работает на колесной базе и очень похожа на колесную самоходную гаубицу, — заключает военный эксперт.

Технические характеристики

В комплекс входят:

до четырех пушек Мк-3;

радары X-TAR3D или MSU;

система управления и контроля.

Система была представлена в 2021 году и имеет:

Дальность обнаружения цели — 30-50 км.

Эффективная дальность уничтожения цели — 4 км.

Скорострельность — 1 000 выстр/мин.

Стоимость комплекса Skynex — $90,5 млн.

Фото: Rheinmetall

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.