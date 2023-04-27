Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины должно быть сюрпризом для всех. Ведь важно как можно дольше сохранять в секрете детали контрнаступления.

Об этом Резников заявил в интервью РБК-Украина.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинцев не спрашивать и не обсуждать публично будущее контрнаступление ВСУ, потому что это может навредить нашим воинам.

Однако украинцев интересует именно то, когда же начнется активное контрнаступление.

— Я очень надеюсь, что это произойдет неожиданно и для вас тоже. Потому что в этом и смысл военной операции — никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не будет знать враг, тем больше вероятность, что она пройдет успешно, — говорит Алексей Резников.

Понять, началось ли контрнаступление, можно будет с помощью различных онлайн-ресурсов типа Deep State, которыми занимаются OSINT (разведка на основе открытых источников — Ред).

К тому же бойцы ВСУ имеют выход в интернет и в соцсети, поэтому их реакция и желание рассказать о новых успехах не заставят себя ждать.

— Плюс наши ребята социально и медийно активны. Залетая в очередное освобожденное село, они сразу делают селфи, короткие стримы. И все всё понимают, — подчеркивает министр Алексей Резников.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что в украинском обществе несколько перегреты ожидания от будущего контрнаступления ВСУ. Однако не стоит завышать собственные ожидания, чтобы потом не было разочарования.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.