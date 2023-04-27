Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ Сил оборони України має бути сюрпризом для всіх. Адже важливо якомога довше зберігати у секреті деталі контрнаступу.

Про це Резніков сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не питати й не обговорювати публічно майбутній контрнаступ ЗСУ, бо це може нашкодити нашим воїнам.

Проте українців цікавить, коли ж саме почнеться активний контрнаступ.

– Я дуже сподіваюся, що це станеться несподівано і для вас теж. Тому що в цьому і сенс військової операції – ніхто не повинен знати, що вона почалася. Що довше не знатиме ворог, то більша ймовірність, що вона мине успішно, – каже Олексій Резніков.

Зрозуміти, чи почався контрнаступ, можна буде за допомогою різних онлайн-ресурсів типу Deep State, якими займаються OSINT (розвідка на основі відкритих джерел. – Ред).

До того ж бійці ЗСУ мають вихід в інтернет та у соцмережі, тому їхня реакція і бажання розповісти про нові успіхи не змусять себе чекати.

– Плюс наші хлопці соціально та медійно активні. Залітаючи до чергового звільненого села, вони одразу роблять селфі, короткі стрими. І всі все розуміють, — наголошує міністр Олексій Резніков.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в українському суспільстві дещо перегріті очікування від майбутнього контрнаступу ЗСУ. Проте не варто завищувати власні очікування, щоб потім не було розчарування.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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