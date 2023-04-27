Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

Вместо “зубов дракона”. РФ завозит в Мариуполь древесину для укреплений – Андрющенко

Вместо “зубов дракона”. РФ завозит в Мариуполь древесину для укреплений – Андрющенко
Фото: Getty Images

Российские оккупанты продолжают строить эшелонную оборону вокруг Мариуполя и начали завозить древесину для обустройства блиндажей.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

— Оккупанты продолжают окапываться и строить эшелонную оборону вокруг Мариуполя. Теперь — древесина для обустройства блиндажей. Вчера впервые в большом количестве военные грузовики поехали в Мангушский район и частично — в направлении Бердянска. Нагруженные древесиной для строительства фортификаций. Количество укреплений растет на всех направлениях, — уточнил он.

Также, по его словам, с начала недели россияне начали заселяться в свободные дома в селах севернее Мариуполя, якобы частично тут будет размещаться “корпус обороны Мариуполя от нацистов”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Через Мариуполь оккупанты перекидывают технику и живую силу на двух направлениях — Андрющенко
Вместо “зубов дракона”. РФ завозит в Мариуполь древесину для укреплений – Андрющенко

Армия России, Война в Украине, Донецкая область, Мариуполь, Новини Маріуполя, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Подорвался на мине: в Новой Каховке погиб российский пропагандист Тветинский
Сергій Тветинський пропагандист
Как будет происходить реинтеграция Крыма: в Кабмине определили главные шаги
Крим
В Reuters рассказали, где россияне больше всего подготовились к контрнаступлению ВСУ
Російський окупант
Украина может стать членом НАТО, но после завершения войны — Каллас
Кая Каллас
Ким: трое пострадавших от удара по Николаеву – в тяжелом состоянии
Обстріл Миколаєва 27 квітня 2023
Видео
Мировые новости
Споры и сомнения: в ЕС не спешат помогать Украине снарядами

В Люксембурге состоялось заседание глав МИД Евросоюза. Там шли дебаты по закупке и поставке новых снарядов для Украины, поскольку по этому вопросу до сих пор существуют противоречия.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.04.2023)
Вместо “зубов дракона”. РФ завозит в Мариуполь древесину для укреплений – Андрющенко
Не понимала, как их заткнуть: KOLA вспомнила встречу с россиянами в самолете
Kola
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (26.04.2023)
Вместо “зубов дракона”. РФ завозит в Мариуполь древесину для укреплений – Андрющенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (26.04.2023)
Вместо “зубов дракона”. РФ завозит в Мариуполь древесину для укреплений – Андрющенко
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь