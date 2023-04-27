Вместо “зубов дракона”. РФ завозит в Мариуполь древесину для укреплений – Андрющенко

Российские оккупанты продолжают строить эшелонную оборону вокруг Мариуполя и начали завозить древесину для обустройства блиндажей.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

— Оккупанты продолжают окапываться и строить эшелонную оборону вокруг Мариуполя. Теперь — древесина для обустройства блиндажей. Вчера впервые в большом количестве военные грузовики поехали в Мангушский район и частично — в направлении Бердянска. Нагруженные древесиной для строительства фортификаций. Количество укреплений растет на всех направлениях, — уточнил он.

Также, по его словам, с начала недели россияне начали заселяться в свободные дома в селах севернее Мариуполя, якобы частично тут будет размещаться “корпус обороны Мариуполя от нацистов”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.

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