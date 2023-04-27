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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Замість “зубів дракона”. РФ завозить у Маріуполь деревину для укріплень – Андрющенко

Замість “зубів дракона”. РФ завозить у Маріуполь деревину для укріплень – Андрющенко
Фото: Getty Images

Російські окупанти продовжують будувати ешелонну оборону навколо Маріуполя і почали завозити деревину для облаштування бліндажів.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

– Окупанти продовжують окопуватись і будувати ешелонну оборону навколо Маріуполя. Тепер – деревина для облаштування бліндажів. Учора вперше у великій кількості військові вантажівки поїхали до Мангушського району та частково – в напрямку Бердянська. Навантажені деревиною для будівництва фортифікацій. Кількість укріплень зростає на всіх напрямках, – уточнив він.

Також, за його словами, від початку тижня росіяни почали заселятися у вільні будинки у селах на північ від Маріуполя, нібито тут частково розміщуватиметься “корпус оборони Маріуполя від нацистів”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 428-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Армія Росії, Війна в Україні, Донецька область, Маріуполь, Новини Маріуполя, Російська агресія
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