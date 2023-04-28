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Анастасия Кожушко, редактор ленты

САУ Caesar, которые передала Дания, уже стали на боевое дежурство — Резников

САУ Caesar
Фото: Getty Images

Дания передала Украине самоходные артиллерийские установки Caesar. Они уже стали на боевое дежурство.

Об этом во время пресс-конференции заявил министр обороны Алексей Резников.

Он рассказал, что Дания в свое время для своих вооруженных сил заказала французские модернизированные артустановки Caesar, а в августе Украина начала проект с Королевством о возможности получить эти системы для ВСУ.

– Мы вели переговоры, непростой был проект, сегодня хочу вам похвастаться, заехали первые Цезари в Украину, производство Франция, но это датские Цезари, которые становятся на боевое дежурство, – сказал министр.

Напомним, в середине апреля в Дании, украинские военные завершили учения на самоходных артиллерийских установках Caesar.

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Война в Украине, Дания, ВСУ, Алексей Резников, Російська агресія
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