Найближчими тижнями Україна отримає 19 САУ Caesar – Міноборони Данії
Україна найближчими тижнями отримає 19 артилерійських систем Caesar французького виробництва.
Про це повідомляється у заяві Міністерства оборони Данії.
У січні цього року уряд Данії вирішив передати Україні всі 19 артилерійських установок Caesar французького виробництва, що є на озброєнні у Міністерстві оборони.
Повідомляється, що виконувач обов’язків міністра оборони Троелс Лунд Поульсен відвідав сьогодні останню групу українців, які проходять навчання в казармах Оксбьол.
За словами глави данського оборонного відомства, з часу повномасштабного вторгнення Данія надала Україні військову підтримку приблизно на 6,2 млрд датських крон.
У середині березня Міністерство оборони Данії оголосило про дев’ятий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд данських крон (приблизно €130 млн).
До нього, серед іншого, увійшли патрони для стрілецької зброї, важкі кулемети, протитанкові міни й ракети для систем протиповітряної оборони.
Джерело: Міністерство оборони Данії
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко