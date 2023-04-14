Найближчими тижнями Україна отримає 19 САУ Caesar – Міноборони Данії

Україна найближчими тижнями отримає 19 артилерійських систем Caesar французького виробництва.

Про це повідомляється у заяві Міністерства оборони Данії.

У січні цього року уряд Данії вирішив передати Україні всі 19 артилерійських установок Caesar французького виробництва, що є на озброєнні у Міністерстві оборони.

Повідомляється, що виконувач обов’язків міністра оборони Троелс Лунд Поульсен відвідав сьогодні останню групу українців, які проходять навчання в казармах Оксбьол.

За словами глави данського оборонного відомства, з часу повномасштабного вторгнення Данія надала Україні військову підтримку приблизно на 6,2 млрд датських крон.

У середині березня Міністерство оборони Данії оголосило про дев’ятий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд данських крон (приблизно €130 млн).

До нього, серед іншого, увійшли патрони для стрілецької зброї, важкі кулемети, протитанкові міни й ракети для систем протиповітряної оборони.

Джерело: Міністерство оборони Данії

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