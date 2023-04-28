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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

САУ Caesar, які передала Данія, вже стали на бойове чергування – Резніков

САУ Caesar
Фото: Getty Images

Данія передала Україні самохідні артилерійські установки Caesar. Вони вже стали на бойове чергування.

Про це під час пресконференції заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Він розповів, що Данія свого часу для своїх збройних сил замовила французькі модернізовані артустановки Caesar, а серпні Україна почала проєкт з Королівством про можливість отримати ці системи для ЗСУ. 

– Ми вели переговори, непростий був проєкт, сьогодні хочу вам похвалитися, заїхали перші Цезарі в Україну, виробництво Франція, але це данські Цезарі, які стають на бойове чергування, – сказав міністр.

Нагадаємо, у середині квітня у Данії українські військові завершили навчання на самохідних артилерійських установках Caesar.

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Війна в Україні, Данія, ЗСУ, Олексій Резніков, Російська агресія
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