Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
САУ Caesar, які передала Данія, вже стали на бойове чергування – Резніков
Данія передала Україні самохідні артилерійські установки Caesar. Вони вже стали на бойове чергування.
Про це під час пресконференції заявив міністр оборони Олексій Резніков.
Він розповів, що Данія свого часу для своїх збройних сил замовила французькі модернізовані артустановки Caesar, а серпні Україна почала проєкт з Королівством про можливість отримати ці системи для ЗСУ.
– Ми вели переговори, непростий був проєкт, сьогодні хочу вам похвалитися, заїхали перші Цезарі в Україну, виробництво Франція, але це данські Цезарі, які стають на бойове чергування, – сказав міністр.
Нагадаємо, у середині квітня у Данії українські військові завершили навчання на самохідних артилерійських установках Caesar.
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