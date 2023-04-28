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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

ЗСУ досягають паритету в артилерії під Бахмутом: Череватий розповів, як саме

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку Збройні сили України досягають паритету в артилерії з ворогом завдяки точній та якісній вогневій роботі.

Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі одного з телеканалів.

Він зазначив, що у військ РФ ще є серйозна математична перевага в артилерії, однак українські воїни завдяки ефективній роботі її нівелюють.

– У них є, на жаль, серйозна перевага в артилерії. Вони мають математично її більше. Ми перебуваємо, так би мовити, на артилерійській дієті…

Від самого початку війни наші артилеристи й ракетники звикли до цього, тому вони максимально точно вивіряють цілі з безпілотних апаратів і намагаються їх вражати. І по суті досягають паритету тим, що якісно вражають цілі, – наголосив Череватий.

Він уточнив, що саме артилерія зараз є “головним гравцем” і ключовим засобом ураження на Бахмутському напрямку. Оскільки авіація РФ завдяки активним діям нашої ППО “не є домінувальним фактором, який би дозволив ворогу мати суттєву перевагу”.

Череватий додав, що Бахмут залишається найбільш пріоритетною ціллю агресора. Головною ударною силою там є найманці ПВК Вагнера. Але щоденне знищення окупантів “майже у промислових об’ємах” і відсутність системного постачання живої сили з російських в’язниць суттєво скоротили їхні бойові можливості. Тому командування РФ було змушене залучати десантні підрозділи.

Протягом минулої доби ворог посилив вогневі удари по позиціях ЗСУ. Загалом у Східній операційній зоні було зафіксовано 1045 обстрілів із артилерії різних калібрів та реактивних систем залпового вогню.

Напередодні в Національній гвардії України повідомили, що її бійцям вдалося втримати життєво важливі шляхи на підступах до Бахмута.

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ЗСУ досягають паритету в артилерії під Бахмутом: Череватий розповів, як саме

Джерело: 24 канал
Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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