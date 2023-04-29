Внаслідок ракетної атаки Росією Умані 28 квітня кількість загиблих дітей збільшилася до 5.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

– Умань. У процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) і троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються, – зазначив він.

Зазначається, що розбір завалів триває. Наразі підтверджено загибель 23 осіб, із яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.

Нагадаємо, що уранці 28 квітня російські крилаті ракети поцілили в житлову багатоповерхівку в Умані та складські будівлі.

Водночас, момент влучання російської крилатої ракети Х-101 в багатоповерхівку в Умані 04:30 28 квітня зафіксували очевидці.

Джерело : МВС

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