Ракетний удар по багатоповерхівці в Умані: зросла кількість загиблих дітей
Внаслідок ракетної атаки Росією Умані 28 квітня кількість загиблих дітей збільшилася до 5.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
– Умань. У процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) і троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються, – зазначив він.
Зазначається, що розбір завалів триває. Наразі підтверджено загибель 23 осіб, із яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.
Нагадаємо, що уранці 28 квітня російські крилаті ракети поцілили в житлову багатоповерхівку в Умані та складські будівлі.
Водночас, момент влучання російської крилатої ракети Х-101 в багатоповерхівку в Умані 04:30 28 квітня зафіксували очевидці.