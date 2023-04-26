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Татьяна Забожко, редактор ленты

Люди в Севастополе слышали взрыв: что известно

Вибух
Фото: Depositphotos

26 апреля во временно оккупированном Севастополе был слышен взрыв.

Местные жители слышали громкий звук в центральной и северной части города.

Корреспондент Крым. Реалии, также ставший очевидцем происшествия, сообщил, что удаленно звук походил на работу артиллерии.

Напомним, что два дня назад, 24 апреля, оккупационные власти Севастополя заявляли об атаке надводных дронов.

После этого вход в Севастопольскую бухту, по данным издания морского флота Великобритании Naval News, защитили по меньшей мере шестью физическими барьерами.

Речь идет о патрульных катерах, вертолетных патрулях, боевых дельфинах и артиллерийских установках.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат причастность Украины к атаке не подтвердил.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 427-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Севастополь
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