У тимчасово окупованому Севастополі горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі в мікрорайоні Козача Бухта.

Оновлено о 08:37. Окупаційна адміністрація повідомила, що людей з району пожежі евакуювати не будуть. Згодом перевірять стан повітря.

“Губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в нафтобазу влучив ударний дрон.

Площа пожежі близько 1000 кв. м, пожежі присвоєно найвищий рівень небезпеки, оскільки обсяг палива дуже великий. На місці працюють пожежники. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На відео з місця інциденту можна побачити, що над містом у небо підіймається густий чорний стовп диму. Небо теж почорніло.

Своєю чергою члени Атеш (партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами) подію в Севастополі прокоментували коротко: У Севастополі все тільки починається.

Варто зауважити, що місцеві жителі доволі часто чують вибухи або стрілянину в місті чи на околицях. Так, наприклад, 26 квітня було чутно вибух у центральній та північній частині міста.

Фото: скриншот

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