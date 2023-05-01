Нуждается в проверкеМалиновская Ангелина, редактор ленты
Громко в разных районах: в Бердянске раздаются взрывы
Во временно оккупированном Бердянске раздаются взрывы.
Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.
— Жители сообщают о взрывах, которые слышны в разных районах города. Ожидаем хорошие новости от Генштаба, — написал он в Telegram.
Напомним, что в Бердянске россияне захватили здание католического костела Рождества Пресвятой Девы Марии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.04.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.04.2023)