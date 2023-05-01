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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Громко в разных районах: в Бердянске раздаются взрывы

Громко в разных районах: в Бердянске раздаются взрывы
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Бердянске раздаются взрывы.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

— Жители сообщают о взрывах, которые слышны в разных районах города. Ожидаем хорошие новости от Генштаба, — написал он в Telegram.

Напомним, что в Бердянске россияне захватили здание католического костела  Рождества Пресвятой Девы Марии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Бердянск, Война в Украине, Взрыв
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