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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Гучно у різних районах: у Бердянську лунають вибухи

Гучно у різних районах: у Бердянську лунають вибухи
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Бердянську лунають вибухи.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

– Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що у Бердянську росіяни захопили будівлю католицького костелу  Різдва Пресвятої Діви Марії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 431-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Бердянськ, Війна в Україні, Вибух
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