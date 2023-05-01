У тимчасово окупованому Бердянську лунають вибухи.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

– Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що у Бердянську росіяни захопили будівлю католицького костелу Різдва Пресвятої Діви Марії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 431-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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