Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Гучно у різних районах: у Бердянську лунають вибухи
У тимчасово окупованому Бердянську лунають вибухи.
Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
– Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу, – написав він у Telegram.
Нагадаємо, що у Бердянську росіяни захопили будівлю католицького костелу Різдва Пресвятої Діви Марії.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 431-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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