Во временно оккупированном Бердянске россияне захватили здание католического костела Рождества Пресвятой Девы Марии.

Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.

Отмечается, что в костеле не только проводили служения, там жители и гости города могли услышать органную музыку. А с начала оккупации костел предоставлял укрытие и помощь всем, кто в ней нуждался.

Отец Иван Левицкий участвовал в проукраинских митингах.

В прошлом году оккупанты похитили священников греко-католической церкви Богдана Галету и Ивана Левицкого. Их обвинили якобы в хранении взрывчатки и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Тогда пропагандистские СМИ писали, что якобы в костеле нашли тайник с оружием, а самих священнослужителей осудили за то, что они в 2015 году некоторое время служили капелланами для украинской армии в зоне АТО.

До сих пор нет никакой информации, живы ли священнослужители, отмечают в городской администрации.

Еще ранее оккупанты похитили главу Лютеранской общины Бердянска Артура Кожевникова.

— Сейчас же российские пропагандисты разгоняют информацию, будто священнослужители использовали персональные данные и биоматериал верующих. Также в сюжетах упоминают, что авторы книг, которые нашли в костеле, призывали к свержению режима Януковича. Пропагандисты использовали в своих целях даже расположение костела — якобы то, что он построен напротив вечного огня, не случайно, что это противостояние с “русским миром”, — рассказали Бердянской городской военной администрации.

Также пропагандисты и захватчики распространяют фейки о том, что наряды священнослужителей и предметы для служений служили для оккультных ритуалов.

В горсовете отмечают, что россияне нарушают права украинцев на свободу вероисповедания.

Враг делает невозможным деятельность религиозных общин, кроме своего пропагандистского Московского патриархата.

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