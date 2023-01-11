Шойгу сделал перестановки в армии РФ и понизил Суровикина

Январь, 11 в 18:00

Начальник генштаба России Валерий Герасимов был назначен на должность командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине.

Соответствующий указ подписал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщают прокремлевские издания со ссылкой на ведомство.

Генерал Валерий Суровикин, занимавший этот пост с октября, теперь будет заместителем Герасимова.

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Также ряды заместителей Герасимова пополнили главком сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В российском министерстве обороны эту ротацию назвали “повышением уровня руководства спецоперацией”.

С 8 октября группировкой войск страны-агрессора руководил Сергей Суровикин, сменивший на этом посту генерала Александр Дворников.

С Суровикиным увязывают тактику массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины российскими войсками. Первый такой удар российские захватчики нанесли 10 октября, последний 31 декабря.

Назначение Суровикина высоко оценивали глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. В то время как Герасимова Кадыров подвергал критике.