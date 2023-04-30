Командири РФ почали кидати солдатів у камери під землею: за що карають найбільше

Російські командири все частіше почали кидати порушників дисципліни у зіндани – імпровізовані камери, вириті в землі та закриті металевими ґратами.

Солдати, яких запроторювали в зіндани, розповідають, що карали їх таким чином за правопорушення, зокрема за пияцтво, а також за спроби розірвати контракти.

У розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що такі покарання тривають уже кілька місяців.

Адже в перші місяці повномасштабної війни російські командири не надто зважали на дисципліну, дозволяючи тим, хто відмовлявся служити, спокійно повертатися додому.

Однак вже восени 2022 року з’явилося кілька “драконівських” ініціатив щодо покращення дисципліни в армії РФ.

Ще серйознішою ситуація стала, коли в січні 2023 року на посаду командувача об’єднаного угруповання військ РФ в Україні призначили Валерія Герасимова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 431-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР

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