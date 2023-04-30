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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Не вывозят даже с кучей болезней: оккупант жалуется, что не может попасть в больницу

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российский захватчик во время телефонного разговора с женой жаловался, что не может попасть в больницу, хотя заболел, а также о слухах об окончании войны.

Об этом стало известно из очередного перехвата разговора оккупантов украинской разведкой.

В коротенькой записи разговора оккупант жалуется жене на инфекционную болезнь. На вопрос женщины, почему он не идет в больницу, тот говорит, что с такими заболеваниями в больницу не пускают.

— Куда в больницу?.. Даже калек не вывозят, у которых болезней ***ний в рот (много, — Ред.), — отвечает оккупант жене.

Кроме этого он жалуется, вставляя между словами брань, что у них нет ни бензина, и “вообще ничего”.

Еще он рассказал жене, что из телефонных разговоров от других оккупантов передают, что российское телевидение рассказывает, что война должна закончиться в феврале.

В еще одном перехвате российские оккупанты жалуются на войну, ситуацию на фронте и признаются в нежелании дальше жить. Один из путинских солдат в разговоре с женщиной сказал, что иногда ему “хочется застрелиться”, поскольку он уже не выдерживает на фронте.

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Источник: ГУР
Армия России, Война в Украине, Разведка
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