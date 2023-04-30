Не вивозять навіть з купою хвороб: окупант жаліється, що не може потрапити до лікарні

Російський загарбник під час телефонної розмови з дружиною жалівся, що не може потрапити до лікарні, хоча захворів, а також про чутки щодо закінчення війни.

Про це стало відомо з чергового перехоплення розмови окупантів українською розвідкою.

У коротенькому записі розмови окупант нарікає дружині на інфекційну хворобу. На запитання жінки, чому він не йде до лікарні, той каже, що з такими захворюваннями в лікарню не пускають.

— Куди в лікарню?.. Навіть калік не вивозять, у яких хвороб ***ний в рот (багато, – Ред.), – відповідає окупант дружині.

Крім цього він скаржиться, вставляючи між словами лайку, що у них немає ані бензину, і “взагалі нічого”.

Ще він розповів дружині, що з телефонних розмов від інших окупантів передають, що російське телебачення розповідає, що війна має закінчитися у лютому.

В ще одному перехопленні російські окупанти скаржаться на війну, ситуацію на фронті та зізнаються в небажанні далі жити. Один із путінських солдатів у розмові з жінкою сказав, що інколи йому “хочеться застрелитися”, оскільки він уже не витримує на фронті.

Джерело : ГУР

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