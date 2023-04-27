Родственники оккупантов возмущаются ходом полномасштабной войны против Украины и жалуются, что командование РФ скрывает информацию о судьбе своих солдат.

Об этом свидетельствует новый перехват Главного управления разведки Минобороны Украины.

Во время этого телефонного разговора мать российского военнослужащего пожаловалась на сокрытие командованием информации о его местонахождении и состоянии.

По ее словам, информацию о судьбе своих родственников, а в случае их гибели – тела нужно искать своими силами

– Никто ничего не говорит. Нет ни Вадика, ни Леши, ни Жорика. По фамилиям, по фотографиям смотрела, даже близко нет их, даже по другим направлениям, — сообщила женщина.

Мать оккупанта уточнила, что тела погибших следует искать по моргам на временно оккупированной территории Донецкой области. Кроме того, она пожаловалась, что уже месяц не может узнать о судьбе своего сына.

– Может тело погибшего поступить сюда, в морг Калинина, и его могут узнать. Отсюда их могут отправлять уже на Ростов, и там по анализам ДНК устанавливают. Такой кошмар… Они там как запчасти валяются все, кому какая разница, то, что остается от ребят… Прошу уже месяц, и нигде не могу узнать, где находится мой сын и что с ним случилось, никто ничего не говорит, не сообщает, — отметила женщина.

Она призвала собеседницу помочь получить хоть какую-то информацию. Кроме того, женщина пересказала слова знакомого оккупанта, который убежден, что их отправляют на убой во время боевых операций.

В ответ на это собеседница жалуется на неэффективное ведение боевых действий войсками РФ.

– Почти год, год “берут” Марьинку, год “берут” Авдеевку, берут – не берут. Танцуют возле нее, – заявила она.

Женщина добавила, что среди оккупантов много убитых и раненых, и выразила пожелание, чтобы война уже быстрее завершилась.

Недавно ГУР публиковало перехват, свидетельствующий о том, что военное командование РФ не признает мертвыми солдат, убитых во время войны в Украине. Таким образом страна-агрессор экономит на выплатах их родственникам.

По состоянию на 27 апреля Вооруженные силы Украины ликвидировали около 188 920 оккупантов и тысячи единиц российской техники.

Источник: ГУР Минобороны Украины

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