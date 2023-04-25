Морально-психологическое состояние в войсках РФ ухудшается. Российские оккупанты жалуются на войну, ситуацию на фронте и признаются в нежелании дальше жить.

Об этом свидетельствует новый перехват Главного управления разведки Минобороны Украины.

В нем путинский солдат рассказывает собеседнице, что ему иногда “хочется застрелиться”, поскольку он уже не выдерживает на фронте.

– Сжимается все. Вообще покоя не дают (вероятно, речь идет об украинских защитниках, — Ред.). Иной раз застрелиться уже охота… Мы же вроде на войну приехали. В цирк приехали, – заявил оккупант.

В ходе телефонного разговора выясняется, что, хотя он находится на боевых позициях на территории Украины, однако по документам еще числится в Вольске (Саратовская область РФ).

На призыв собеседницы “потерпеть”, оккупант ответил: Скорее груз-200 к тебе приедет, чем я это все вытерплю.

Россиянка, в свою очередь, поделилась во время разговора, что все вокруг нее “готовятся к третьей мировой войне”.

В одном из недавних перехватов ГУР рассказывалось, что военное командование РФ не признает мертвыми своих солдат, убитых во время войны в Украине. Таким образом Россия экономит на выплатах их родственникам.

По состоянию на 25 апреля Вооруженные силы Украины ликвидировали около 187 тыс. 770 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.