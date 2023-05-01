Подготовка украинской армии к контрнаступлению выходит на финишную прямую. Далее Генеральный штаб ВСУ, главнокомандующий Валерий Залужный и другие командиры будут решать, где и когда он должен начаться.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью, которое было показано в эфире телемарафона Єдині новини.

Он перечислил три ключевых фактора, которые сделают контрнаступление удачным:

наличие необходимого вооружения;

подготовленные и обученные воины, знающие свой план действий на поле боя;

обеспечение наступления “всеми необходимыми вещами” (речь идет о постоянном восстановлении и пополнении запасов снарядов, амуниции, горючего и т. п.).

– Я считаю, что сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можно сказать: Да, все готово. А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя, Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда, — подчеркнул Резников.

Он отметил, что верит в успешность предстоящего контрнаступления украинских войск. Глава Минобороны объяснил, что без такой уверенности нет смысла проводить подобные военные операции.

– Я убежден, что многое сделано для того, чтобы он был удачным. Поскольку, если не будет уверенности у наших генералов, у нашего Генштаба, соответствующих командиров видов, родов войск, конечно, нет смысла идти. Все должно быть спланировано, продумано, – заявил Резников.

Комментируя диспропорцию в количестве боеприпасов у ВСУ и оккупантов, министр напомнил, что нынешняя война – это “война ресурсов”. И РФ накапливала их еще со времен СССР, а сейчас использует даже запасы со складов времен Второй мировой войны.

По словам Резникова, в течение первых шести месяцев большой войны оккупанты использовали ежедневно до 60 тыс. снарядов разного типа и калибра. А сейчас их возможности и ресурсы сократились, из-за чего агрессор ищет вооружение, технику и снаряды за границей.

В то же время западные артиллерийские системы и снаряды дали ВСУ возможность компенсировать более точным, качественным и технологическим оружием диспропорцию в запасах.

– Россияне продолжают стрелять в системе залпового вала: насыпать, например, 10 выстрелов в одно место. Наши могут использовать два выстрела даже для контрбатарейной борьбы. Поэтому здесь задача даже не столько в количестве, сколько в качестве артиллерии и выстрелов, — объяснил министр, добавив, что такие высокоточные снаряды стоят в разы больше.

Резников заверил, что сейчас проходит работа по обеспечению украинской армии снарядами для защиты на линии фронта, а также накапливаются резервы для операции по контрнаступлению.

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