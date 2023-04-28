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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Зеленский призвал предоставить ВСУ современные самолеты: Не может быть никаких табу

Зеленський з лідерами Чехії та Словаччини
Фото: Офис президента

В вопросе оказания помощи Вооруженным силам Украины не может быть никаких табу, в частности, в условиях подготовки к контрнаступлению.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами Чехии и Словакии в Киеве в пятницу, 28 апреля.

Он отметил, что проинформировал президентов о ситуации на поле боя в Украине, а также очертил перспективы.

– Считаю, что одним из главных выводов нашего сегодняшнего разговора должен быть вывод о том, что в помощи Украине в сфере безопасности не может быть никаких оборонных табу, — подчеркнул президент.

Он напомнил, что каждая предоставленная союзниками система ПВО, военный самолет, пушка и единица бронетехники – это спасенные жизни украинцев. В то же время, каждое искусственное ограничение в поставках оружия для Украины – это очередная возможность для РФ совершать террор.

Зеленский добавил, что абсолютно справедливо предоставить украинским военным все, что им нужно для защиты страны.

– В частности, это касается дальнобойного оружия, современной авиации, достаточного количества артиллерии и бронетехники. И мы готовимся к контрнаступлению, все это знают, – отметил президент.

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Зеленский также рассказал, что обсудил с Петром Павелом и Зузаной Чапутовой привлечение к справедливой ответственности всех российских террористов и убийц. По его словам, это главная задача Европы и свободного мира.

– Россия должна проиграть в этой войне, а ее руководство должно быть осуждено за преступление агрессии и геноцид против украинцев, чтобы другим народам не пришлось проходить через то, что российский террор принес украинцам, – заявил Зеленский.

Кроме того, лидеры обсудили необходимость усиления НАТО и Евросоюза посредством интеграции Украины. Речь шла и о подготовке к саммиту НАТО, который состоится в июле этого года в Вильнюсе. По словам Зеленского, Украина ожидает от этого мероприятия “амбициозных решений, которые усилят безопасность”.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены блока уже предоставили Украине 98% обещанной помощи.

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