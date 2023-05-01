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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Ми виходимо на фінішну пряму в підготовці контрнаступу ЗСУ – Резніков

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Підготовка української армії до контрнаступу виходить на фінішну пряму. Далі Генеральний штаб ЗСУ, головнокомандувач Валерій Залужний та інші командири вирішуватимуть, де і коли він має розпочатися.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю, яке було показано в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він перерахував три ключові фактори, які зроблять контрнаступ вдалим:

  • наявність необхідного озброєння;
  • підготовлені та навчені воїни, які знають свій план дій на полі бою;
  • забезпечення наступу “всіма необхідними речами” (йдеться про постійне відновлення та поповнення запасів снарядів, амуніції, пального тощо).

– Я вважаю, що на сьогодні ми виходимо на оту фінішну пряму, коли можна сказати: Так, все готово. А далі вже за рішенням і розумінням ситуації на полі бою, Генеральному штабу, главкому і його команді буде зрозуміло як, де і коли, – наголосив Резніков.

Він зазначив, що вірить в успішність майбутнього контрнаступу українських військ. Глава Міноборони пояснив, що без такої впевненості немає сенсу загалом проводити подібні військові операції.

– Я переконаний, що багато що зроблено для того, щоб він був вдалий. Бо якщо не буде впевненості у наших генералів, у нашого Генштабу, відповідних командувачів видів, родів військ, звісно, нема сенсу йти. Все має бути сплановано, продумано, – заявив Резніков.

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Коментуючи диспропорцію в кількості боєприпасів у ЗСУ та окупантів, міністр нагадав, що нинішня війна – це “війна ресурсів”. І РФ накопичувала їх ще з часів СРСР, а зараз використовує навіть запаси зі складів часів Другої світової війни.

За словами Резнікова, протягом перших шести місяців великої війни окупанти використовували щодня до 60 тис. снарядів різного типу й калібру. А зараз їхні спроможності і ресурси скоротилися, через що агресор шукає озброєння, техніку і снаряди за кордоном.

Водночас західні артилерійські системи і снаряди дали ЗСУ можливість компенсувати більш точною, якісною і технологічною зброєю диспропорцію в запасах.

– Росіяни продовжують стріляти в системі залпового валу: насипати, наприклад, 10 пострілів в одне місце. Наші мають можливість використовувати два постріли навіть для контрбатарейної боротьби. Тому тут задача навіть не стільки в кількості, скільки в якості артилерії та пострілів, – пояснив міністр, додавши, що такі високоточні снаряди і коштують у рази більше.

Резніков запевнив, що зараз відбувається робота для забезпечення української армії снарядами як для захисту на лінії фронту, так і накопичуються резерви для операції з контрнаступу.

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Війна в Україні, ЗСУ, Олексій Резніков, Російська агресія
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